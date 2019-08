Rifiuta di servire un cliente ubriaco: gestore di un bar ucciso da un pugno a Parigi

Il gestore di un bar è stato ucciso nella notte tra martedì a mercoledì a Seine-Saint-Denis, nella periferia Est di Parigi, in Francia, dopo aver rifiutato di servire un cliente ubriaco, pochi giorni dopo la morte di un cameriere, ucciso a colpi di pistola nello stesso dipartimento, per aver tardato nel preparare un panino.

Secondo una fonte vicina alle indagini, due persone ubriache si sono presentate mezz'ora dopo mezzanotte in un bar del centro di Saint-Denis, Le cafè de la place. Di fronte alla loro ubriachezza, il gestore del bar si è rifiutato di servirli.

Usciti tutti e tre all’esterno del locale, uno dei due clienti ha sferrato un punto al gestore.

Il 66enne è caduto per poi rialzarsi e rientrare nel bar dove è crollato di nuovo. Mezz'ora dopo è stata constatata la sua morte. La procura di Bobigny ha aperto un’indagine per omicidio preterintenzionale. Un uomo è stato fermato e ricoverato in ospedale perchè ferito. La sua custodia è stata sospesa.

«Rifiutarsi di servire un cliente ubriaco è fare correttamente il proprio lavoro, nessuno dovrebbe essere attaccato per questo», ha scritto il municipio di Saint-Denis in una nota. La notte tra venerdì a sabato il cameriere di un ristorante di Noisy-le-Grand è stato ucciso da un cliente che riteneva che il suo panino non fosse stato preparato abbastanza in fretta. L’autore è ancora ricercato.

