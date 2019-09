Estate torrida in Francia, almeno 1.500 morti per il caldo

L'estate torrida ha fatto almeno 1.500 morti in Francia secondo i dati del ministero della Sanità.

Per il ministro della Salute, Agnès Buzyn, aggiunge Le Figaro, i messaggi di prevenzione sono stati efficaci e hanno ridotto di un fattore 10 la mortalità del 2003.

Ma 1435 morti in eccesso significa 9,1% in più di morti rispetto al solito nello stesso periodo. Questo è ciò che è stato

osservato per i due episodi di ondata di calore che hanno colpito quasi tutta la Francia quest'estate, fine giugno e fine luglio.

"Sono dati dieci volte inferiori all'ondata di caldo del 2003", ha detto il Ministro della Salute, Agnès Buzyn.

Non sorprende che le vittime più anziane siano state le principali, con 974 decessi correlati al calore tra gli over 75 (il 68% del totale). La fascia di età 15-44 anni registra 50 morti (12,2%) mentre quella 65-74 anni con 332 si attesta al 13,3%.

