La tempesta Humberto terrorizza le Bahamas, l'allerta torna alta

Una tempesta tropicale, denominata Humberto, si avvicina alle Bahamas dopo l'uragano Dorian: secondo quanto riporta la Bbc online, la perturbazione - che finora era un più mite ciclone tropicale - viaggia in direzione nordovest alla volta dell'isola Great Abaco, una delle più colpite da Dorian.

Come è noto, l'uragano ha lasciato dietro di se' almeno 43 morti, circa 1.300 dispersi e almeno 15.000 persone senza casa. Per il momento Humberto dovrebbe abbattersi sulle Bahamas con forti piogge - fino a 15 centimetri in alcune zone - e venti fino a un massimo di 45 km orari. Tuttavia, secondo il servizio meteo della Bbc la tempesta rischia di trasformarsi in un altro uragano nei prossimi giorni.

Le autorità delle Bahamas hanno avvisato le squadre di soccorso ancora alla ricerca dei dispersi causati da Dorian che le inondazioni previste dal passaggio di Humberto potrebbero ostacolare le operazioni.

