Terremoto in Albania, 21 feriti: "Il piu' forte in 30 anni"

Paura in Albania, dono sono almeno 21 i feriti non gravi per un sisma di magnitudo 5.6 che ha colpito il paese balcanico a est di Durazzo. A causare il ricovero di diverse persone in ospedale sono state la caduta di parti di muri di edifici o attacchi di panico, mentre in tutto 80 si sono rivolte alle sedi di pronto soccorso.

A Tirana diversi edifici sono stati danneggiati, tra cui la facoltà di Geologia, ma hanno resistito e non sono crollati. Uno di essi è stato evacuato. A Helmes, invece, a 10 km dalla capitale, la situazione è più grave: due feriti, e diverse case crollate.

L’epicentro del sisma, il più forte negli ultimi 20-30 anni secondo quanto affermato dal governo a circa 40 km dalla capitale, e a una profondità di circa 10 km. La scossa, seguita da altre due di cui una di magnitudo 5.4, è stata avvertita anche in Montenegro e a Corfù. Il premier albanese, Edi Rama, oggi in visita a Francoforte ha fatto rientro in patria.

