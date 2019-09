Fanno la pipì per strada: uccisi a bastonate due bambini in India

Due bambini, di 11 e 12 anni, sono stati uccisi a bastonate a Bhavkhedi, un villaggio del Madhya Pradesh, dove si erano fermati per fare i bisogni all’aperto, mentre andavano verso la casa dei nonni.

La polizia ha arrestato i due uomini, due fratelli, che hanno assalito i piccoli. Alcuni abitanti del villaggio hanno dichiarato di essere accorsi in aiuto, ma di essere arrivati troppo tardi.

I due bimbi erano 'Dalit', in passato conosciuti come intoccabili e i loro aguzzini sono della casta degli Yadav: per questo, alcuni media parlano di linciaggio.

© Riproduzione riservata