Brexit, trovato l'accordo tra Ue e Gran Bretagna

Accordo fatto sulla Brexit. A darne l’annuncio il presidente della Commissione Ue Juncker, che definisce l’intesa «bilanciata ed equa per l’Unione e la Gran Bretagna».

«Raccomando che il Consiglio Europeo faccia sua l’intesa», scrive su Twitter.

Soddisfatto il premier Johnson: «Abbiamo un grande nuovo accordo che ci restituirà il controllo» del nostro Paese.

Restano invece le riserve degli unionisti nordirlandesi del Dup che già prima dell’annuncio avevano bocciato l’intesa. Negative anche le prime reazione dei maggiori partiti di opposizione.

Per il capo negoziatore dell’Ue Barnier c'è margine per la ratifica entro il 31 ottobre. No di Corbyn, i laburisti non sostengono l’intesa.

© Riproduzione riservata