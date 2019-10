Migranti, Open Arms salva 44 persone: assegnata Malta come porto sicuro

Ai 44 migranti salvati questa notte da Open Arms nel Mediterraneo è stata assegnata Malta come porto sicuro. Lo rende noto la stessa Ong in un tweet in cui si afferma che «Malta ha impiegato 24 ore per farsi carico delle 44 persone salvate e per dare loro un porto di sbarco. Le Convenzioni Internazionali vanno rispettate sempre, non solo

nella zona Sar di competenza».

Tra i 44 migranti, 13 sono minori, due donne di cui una incinta. «Viaggiavano su una barca di legno che andava a pezzi, tutti stretti uno all’altro, il motore in avaria», dice Bader, mediatore culturale di Emergency su Open Arms. I 44 saranno recuperati da pattugliatore della marina maltese fuori dalle acque territoriali di La Valletta.

© Riproduzione riservata