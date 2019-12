Omicidio Khashoggi, cinque persone condannate a morte

Cinque persone sono state condannate a morte in Arabia Saudita per l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi nel consolato saudita a Istanbul nel 2018. Lo ha annunciato la procura di Riad. Alla sbarra c'erano in tutto 11 persone.

Altre tre sono state condannate a 24 anni complessivi di carcere, mentre i restanti imputati sono stati assolti. La procura generale del Regno non ha identificato i condannati. La sentenza di primo grado, contro cui sarà possibile presentare appello, è giunta dopo 9 udienze pubbliche, cui hanno potuto assistere alcuni diplomatici internazionali e familiari del reporter ucciso.

Il processo è stato però fortemente criticato a livello internazionale per la mancanza di trasparenza.

