Trump augura buon compleanno a Kim, ma Pyongyang gela gli Usa: "No al dialogo"

Il leader nord-coreano, Kim Jong-un, ha ricevuto il messaggio di auguri per il suo compleanno inviatogli dal presidente Usa, Donald Trump, ma la Corea del Nord esclude un ritorno al dialogo con Washington sulla questione missilistica e nucleare.

Lo riferisce l’agenzia di stampa del regime nord-coreano, la Kcna, citando un adviser del Ministero degli Esteri di Pyongyang, Kim Kye-gwan, che precisa che nonostante le buone relazioni tra i due leader, è «sciocco» per gli Stati Uniti pensare a un ritorno al dialogo della Corea del Nord sulla questione nucleare.

«Si può dire che la riapertura del dialogo tra Repubblica Democratica Popolare di Corea», il nome ufficiale della Corea del Nord, «e gli Stati Uniti possa essere possibile solo alla condizione di un assoluto accordo di questi ultimi sulle questioni sollevate dalla prima, ma sappiamo bene che gli Stati Uniti non sono pronti a, nè in grado di farlo», ha proseguito il funzionario di Pyongyang.

«Non ci sarà mai un negoziato simile a quello in Vietnam», nel febbraio scorso, quando Trump e Kim si incontrarono per la seconda volta senza raggiungere un accordo sul nucleare nord-coreano, ha aggiunto l’adviser del Minsitero degli Esteri nord-coreano, «nel quale abbiamo offerto di scambiare una struttura nucleare chiave del Paese per la revoca di alcune sanzioni Onu per diminuire almeno un pò le sofferenze delle persone pacifiche».

