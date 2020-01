Scuolabus con bambini precipita in un fosso in Germania, due morti e venti feriti

Un bus scolastico è precipitato in un fosso nei pressi di Eisenach, in Turingia, in circostanze ancora da chiarire. Il primo bilancio è tragico: due bambini morti e 20 feriti, di cui molti in condizioni gravi. Anche l’autista, stando alle primissime ricostruzioni, risulta ferito.

Come riferiscono diversi media citando le forze di soccorso, il bus sarebbe «scivolato» dalla strada in un fosso nella località Berka vor dem Hainich. L’emittente Mdr afferma che un bambino è rimasto incastrato sotto il veicolo.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Sempre a detta dell’Mdr, di prima mattina c'era molta nebbia lungo quel tratto di strada. Il bus stava compiendo il suo solito percorso da Eisenach a Berka von dem Hainich.

