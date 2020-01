Sparatoria in Germania, sei morti e diversi feriti: polizia ha arrestato l'autore

Sei persone sono stati uccise in una sparatoria a Rot am See, tra Stoccarda e Norimberga, nel Baden-Wuerttemberg, nel Sud della Germania. Oltre ai sei morti, tutti appartenenti ad una stessa famiglia, secondo la Bild, vi sarebbero diversi feriti. L’autore è stato arrestato dalla polizia.

Anche se non è ancora chiaro il movente, la prima ipotesi degli investigatori è che si tratti di un delitto motivato da motivi personali. A quanto scrive Focus on line riferendosi a fonti di polizia, lo sparatore e le vittime si conoscevano. Su Twitter, la polizia di Aalen afferma che gli spari sono partiti da un edificio. Non vi sarebbero, invece, indicazioni su altri eventuali aggressori. La sparatoria è avvenuta nella via che porta alla stazione ferroviaria.

© Riproduzione riservata