Boeing di Air Canada perde una ruota del carrello, atterrato in emergenza

Il Boeing 767-300 di Air Canada è atterrato in emergenza, ma senza problemi, dopo essere stato costretto nel pomeriggio a fare rientro sull'aeroporto di Madrid, da dove era decollato, subito dopo la partenza per un guasto tecnico.

L’aereo che ha girato per ore sopra la capitale spagnola per consumare il carburante, aveva a bordo 130 passeggeri. Lo riportano i media spagnoli.

A complicare la situazione è una piccola avaria al motore sinistro. Il comandante ha spiegato ai passeggeri che la situazione è sotto controllo: "Atterreremo all’aeroporto di Barajas ma abbiamo serbatoi pieni di carburante, quindi continueremo a volare in cerchio fino a quando non avremo consumato un pò di carburante per essere più leggeri al momento dell’atterraggio. Tutto è sotto controllo. Questo aereo ha sul carrello di atterraggio otto ruote posteriori su ciascun lato e anche nella parte anteriore, e ne abbiamo perso solo una, quindi non ci saranno problemi per l’atterraggio. Grazie mille per la pazienza".

Nel frattempo un caccia F-18 dell’Aeronautica militare è decollato dalla base aerea di Torrejon per valutare il danno del Boeing in volo e fornire supporto logistico se necessario, secondo fonti della Difesa. Dopo aver scattato diverse fotografie del danno e aver parlato con il comandante del velivolo è rientrato alla sua base.

