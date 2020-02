Coronavirus, il Giappone cancella la festa per l'imperatore

Le celebrazioni per il 60esimo compleanno del nuovo imperatore giapponese Naruhito, previste nel corso del fine settimana, saranno cancellate a causa della diffusione del coronavirus. Lo ha detto l'Agenzia della casa imperiale spiegando che l'evento pubblico del monarca asceso al trono lo scorso maggio, previsto per domenica mattina non sarà più nel programma degli eventi ufficiali.

"Dobbiamo tenere in considerazione il rischio concreto di un'espansione dei contagi", ha detto il portavoce della casa reale Yasuhiko Nishimura, durante una conferenza stampa.

Secondo il programma ufficiale l'imperatore Naruhito avrebbe dovuto rivolgersi ai propri sudditi nel corso di un evento aperto al pubblico nei giardini del palazzo imperiale, situato al centro di Tokyo, per tre volte come da tradizione, accompagnato dalla consorte Masako, il fratello e principe della corona Fumihito assieme alla principessa Kiko, e le loro figlie, le principesse Mako e Kako.

L'ultima vota che la celebrazione di un compleanno del sovrano giapponese fu cancellata risale al 1996, durante il regno del padre Akihito, per via della crisi degli ostaggi giapponesi nell'Ambasciata del Per. Nel discorso finale per celebrare il compleanno di Akihito nel dicembre 2018, prima della rinuncia al trono, erano presenti circa 82.000 persone.

Intanto la Cina potrebbe decidere di rinviare il Congresso nazionale del popolo, la sessione parlamentare annuale, nel mezzo dell'epidemia di coronavirus. Lo riporta l'agenzia Xinhua, ricordando che la sessione è, allo stato, attesa agli inizi di marzo.

