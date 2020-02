Primo caso di coronavirus in Nigeria, è un italiano rientrato da Milano

È un italiano rientrato da Milano il 25 febbraio il primo contagiato dal nuovo coronavirus in Nigeria. Lo ha annunciato il ministero della Saluta nigeriano precisando che «il paziente è ricoverato in ospedale nello stato di Lagos condizioni stabili e non presenta sintomi preoccupanti».

L’uomo «lavora in Nigeria», precisa il comunicato del dicastero pubblicato su internet, e «viene trattato all’Ospedale malattie infettive di Yaba», un quartiere di Lagos, la più grande città nigeriana.

«Abbiamo già cominciato a lavorare per identificare tutti i contatti del paziente da quando è entrato in Nigeria», rivela il comunicato, il quale precisa che la sua positività al virus è stata confermata ieri dal laboratorio di virologia dell’Ospedale universitario di Lagos.

«Il cittadino italiano» trovato col coronavirus in Nigeria «si è ammalato il 26 febbraio», quindi mercoledì: lo precisa un comunicato del Governo dello Stato federale nigeriano di Lagos pubblicato sul suo sito internet. Confermando che era entrato da Milano martedì, il testo riporta che l’uomo era andato in Nigeria «per una breve visita di affari».

Lagos, 'capitale' commerciale ed economica della Nigeria, è una città da oltre 16 milioni di abitanti (dato 2015). Il Paese dell’Africa centro-occidentale è il più popoloso del continente.

