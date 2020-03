Lo scrittore Luis Sepulveda e la moglie positivi al coronavirus

Luis Sepulveda e la moglie Carmen Yanez sono risultati positivi al test del coronavirus. Lo scrittore cileno, residente in Spagna, e la moglie hanno presentato i primi sintomi due giorni dopo il rientro da un festival letterario a Póvoa de Varzim, in Portogallo. E' ricoverato in ospedale.

Dopo l’evento, entrambi sono rimasti a casa di alcuni amici e poi sono tornati in Spagna, dove sono stati loro diagnosticati i sintomi della malattia. Anche la moglie viene tenuta sotto controllo.

Il contagio è stato confermato ieri dalle autorità sanitarie delle Asturie, che con Sepulveda adesso registrano il loro primo caso di coronavirus. Lo riferisce Pubblico.

© Riproduzione riservata