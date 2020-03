Coronavirus, Microsoft invita i dipendenti a usare il telelavoro

A causa del coronavirus, Microsoft ha invitato a usare il telelavoro i dipendenti che sono impiegati nel quartier generale della compagnia, non lontano da Seattle, nella contea di King (Washington), e nella sede che si trova nella San Francisco Bay Area (California). Sia la contea di King che San Francisco hanno dichiarato lo stato d'emergenza per l'epidemia.

"Raccomandiamo a tutti i dipendenti che possono farlo di lavorare da casa fino al 25 marzo", si legge in un post firmato dal vicepresidente Kurt DelBene. "L'adozione di queste misure garantirà la vostra sicurezza e renderà anche il posto di lavoro più sicuro per chi deve recarvisi". Microsoft ha inoltre raccomandato di rinviare i viaggi di lavoro non essenziali nelle due aree interessate.

