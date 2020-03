Bevono alcol alterato contro il coronavirus: 7 morti in Iran

Almeno sette persone sono morte e almeno altre 48 sono ricoverate in ospedale, alcune in gravi condizioni e altre che hanno perso la vista, per aver bevuto alcol adulterato o metilico, dopo che una fake news circolante asseriva che consumare alcol avrebbe ucciso il virus nel corpo.

L’episodio è avvenuto nella cittadina di Ahvaz, nell’Iran centrale, rende noto il viceprocuratore Ali Beiranvand. «Altri 48 consumatori sono in cura in ospedale e alcuni di loro sono diventati ciechi», ha detto il magistrato, aggiungendo che altri potrebbero morire. In Iran il coronavirus ha ucciso finora 194 persone.

