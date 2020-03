Coronavirus, l'Oms dichiara la pandemia: "Allarmati dalla gravità, i morti aumenteranno"

L’epidemia di coronavirus è una «pandemia». Lo ha annunciato il direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

«Abbiamo valutato che il Covid-19 può essere caratterizzato come una pandemia», ha riferito da Ginevra Ghebreyesus, sottolineando che non si è mai vista «una pandemia scatenata da un coronavirus, non si è mai vista una pandemia che può essere controllata allo stesso tempo».

«L'Oms ha valutato questa epidemia giorno dopo giorno e siamo profondamente preoccupati sia dai livelli allarmanti di diffusione e gravità, sia dai livelli allarmanti di inazione». Lo ha detto il capo dell’Oms nel briefing sul coronavirus.

«Nei giorni e nelle settimane a venire, prevediamo di vedere il numero di casi di coronavirus, decessi e Paesi colpiti crescere ancora di più». È la previsione espressa dal direttore dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sottolineando che «nelle ultime due settimane, il numero di casi fuori dalla Cina è aumentato di 13 volte e il numero di Paesi interessati è triplicato». «Ora ci sono più di 118.000 casi in 114 Paesi e 4.291 persone hanno perso la vita», ha aggiunto.

