A causa del coronavirus Apple chiude tutti i suoi negozi nel mondo, a eccezione dei 42 Store in Cina che la compagnia ha riaperto ieri. Lo annuncia il Ceo Tim Cook su Twitter.

"Nei nostri luoghi di lavoro e nelle nostre comunità, dobbiamo fare tutto il possibile per prevenire la diffusione del Covid-19. Apple chiuderà temporaneamente tutti i negozi al di fuori della Cina fino al 27 marzo, e si impegna a dare 15 milioni per aiutare la guarigione in tutto il mondo". Apple in settimana aveva già chiuso gli Store italiani.

E sempre come precauzione si terrà online l'annuale conferenza dei sviluppatori di Apple (WWDC) prevista come ogni anno a giugno e che solitamente mostra le novità che l'azienda mette in campo nei mesi a venire.

Saranno "keynote e sessioni virtuali a mettere in contatto milioni di sviluppatori in tutto il mondo", spiega una nota di Cupertino. L'azienda annuncia inoltre che destinerà 1 milione di dollari alle organizzazioni locali di San Jose per compensare la perdita di profitti derivante dal nuovo formato.

"L'attuale situazione sanitaria - spiega Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple - ci ha spinti a creare per la WWDC 2020 un nuovo formato che prevede un programma completo con keynote e sessioni online, per offrire un'eccellente esperienza di formazione a tutta la comunità di sviluppatori, in ogni angolo del globo. Comunicheremo tutti i dettagli nelle prossime settimane".

Il programma - spiega Apple - "offrirà alla comunità globale di sviluppatori e alla prossima generazione di app developer le informazioni e gli strumenti necessari per dare vita alle loro idee".

