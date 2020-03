Google sospende gli aggiornamenti di Chrome per il Coronavirus

Google ha annunciato di aver sospeso il rilascio di aggiornamenti per il browser Chrome e il sistema operativo Chrome OS.

La ragione è da ricercarsi nel fatto che la compagnia di Mountain View, al pari di altre aziende della Silicon Valley, ha incentivato il lavoro da casa, il che ha svuotato gli uffici e ha reso più complicato far fronte agli eventuali 'bug' e malfunzionamenti che potrebbero accompagnare le nuovi versioni dei software.

"A causa dei cambiamenti alla pianificazione del lavoro, stiamo mettendo in pausa le prossime versioni di Chrome e Chrome OS", ha scritto la compagnia in un post. L'obiettivo è che questi software "restino stabili, sicuri e affidabili per tutti quelli che dipendono da loro".

Gli aggiornamenti di sicurezza - ha assicurato Google - saranno prioritari.

