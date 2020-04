La Germania prolunga le misure di contenimento del coronavirus fino al 19 aprile

Le misure di contenimento in Germania non saranno inasprite ma prolungate fino al 19 aprile: è quanto stabilito durante una teleconferenza tra presidenti dei Land tedeschi e il governo federale alla presenza della cancelliera Angela Merkel.

«Una pandemia non conosce giorni festivi» ha detto Merkel. «La dinamica della diffusione del coronavirus in Germania è ancora troppo alta. Dobbiamo ancora fare di tutto per impedire un’eccessiva velocità del contagio per mantenere l’operatività del nostro sistema sanitario": è quanto si legge nel decreto del governo, rivela Dpa.

