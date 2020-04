Accoltella i passanti per strada, due morti e sette feriti in Francia

Un uomo ha attaccato con un coltello diverse persone nel centro di Romans-sur-Isère, dipartimento Drome, nel sud-est della Francia. Due persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite. L’aggressore è stato arrestato.

Uno dei feriti è in gravi condizioni. L’autore ha attaccato diverse persone in un’azienda e per strada prima di essere arrestato intorno alle 11, ha riferito una fonte vicina alle indagini. Si tratta di un «trentenne sudanese richiedente asilo». Lo riporta Le Figaro.

