Trovato in mare il corpo di Maeve Kennedy, nipote di Bob: si cerca il figlio Gideon

Le autorità hanno rinvenuto il corpo della nipote di Bob Kennedy, Maeve Kennedy Townsend McKean, 40 anni. Era scomparsa da giovedì con il figlio di 8 anni nella Chesapeake Bay del Maryland.

In canoa sembra stessero cercando di recuperare una palla ma non sono mai ritornati a riva. La polizia ha reso noto che il corpo di Maeve è stato ritrovato sott'acqua a circa 3 chilometri dalla casa delle madre da dove era partita in canoa con il figlio. Le ricerche del bimbo riprenderanno oggi.

La storia di Maeve e Gideon entra nel lungo elenco di tragedie della famiglia presidenziale più famosa e sfortunata d’America: i Kennedy. Da settantasei anni si succedono morti violente, incidenti aerei, sugli sci, annegamenti, overdose, suicidi, che non risparmiano nessuno, presidenti, figli, nipoti.

