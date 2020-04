Coronavirus, riappare il principe Filippo di Edimburgo: "Grazie agli operatori sanitari"

Il principe Filippo si è fatto vivo in una rara apparizione pubblica per ringraziare, con un messaggio, il personale sanitario britannico. Il 98enne ha riconosciuto «il lavoro vitale e urgente svolto da così tanti per affrontare la pandemia; da quelli delle professioni mediche e scientifiche, nelle università e negli istituti di ricerca, tutti uniti nel lavorare per proteggerci da Covid-19».

Il consorte della regina Elisabetta II ha poi voluto ringraziare, «a nome di quelli di noi che rimangono al sicuro a casa, tutti i principali lavoratori che assicurano che le infrastrutture della nostra vita continuino».

© Riproduzione riservata