Coronavirus, decessi in calo in Spagna ma risalgono negli Usa

Il numero giornaliero dei decessi per Covid-19 in Spagna è sceso a 288, 90 in meno rispetto a ieri, col totale delle vittime arrivato a 23.190. I nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, sono 1.729, per un totale di 207.634.

Il numero di casi di Covid-19 in Germania è salito di 1.737 nelle ultime 24 ore, passando a un totale di 154.175, secondo l’ultimo aggiornamento dell’Istituto Robert Koch. I nuovi decessi sono 140, con i quali il bollettino delle vittime nel Paese sale a 5.640.

Sono stati 2.494 nelle ultime 24 ore i morti per il coronavirus negli Stati Uniti, contro i 1.258 del giorno prima. Il bilancio delle vittime nel Paese sale complessivamente a 53.511, con 936.293 casi di contagio. E' quanto emerge dagli ultimi dati della John Hopkins University. Il dato di ieri era stato il più basso delle ultime tre settimane lasciando sperare in una inversione di tendenza, smentita però nelle successive 24 ore.

I casi di coronavirus nel mondo hanno oltrepassato questa mattina la soglia dei 2,9 milioni: è quanto emerge dal conteggio aggiornato della Johns Hopkins University. Il quadro globale della progressione del virus fornito dall’università americana indica 2.900.422 contagi, 203.055 decessi e 822.760 persone guarite.

