Negli Stati Uniti altri 2.053 morti per Coronavirus in un giorno

Gli Stati Uniti hanno registrato in 24 ore altri 2.053 decessi legati al nuovo coronavirus, secondo il conteggio aggiornato sera dalla Johns Hopkins University.

Intanto Donald Trump sembra sempre più propenso a far pagare le conseguenze della pandemia di coronavirus alla Cina, convinto tra l'altro che Pechino preferisca Joe Biden alla Casa Bianca e che "farà qualunque cosa per farmi perdere la rielezione".

"Ci sono molte cose che posso fare, stiamo esaminando cos'è successo", ha avvertito in un'intervista alla Reuters poco prima che il Washington Post rivelasse che la Casa Bianca ha già iniziato ad esplorare alcune proposte per punire o chiedere indennizzi finanziari al Dragone per la gestione della crisi.

In privato, scrive il quotidiano, Trump e alcuni suoi consiglieri hanno discusso l'ipotesi di togliere alla Cina la sua "immunità sovrana" per consentire al governo Usa, alle vittime di coronavirus o ad altre parti di citare Pechino per danni, come stanno già tentando di fare lo Stato del Missouri e alcune grandi aziende. Una strada, spiegano gli esperti legali, estremamente difficile e che potrebbe richiedere una legge del Congresso.

© Riproduzione riservata