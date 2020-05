Coronavirus, la Gran Bretagna supera l'Italia per numero di decessi

Nuovo bilancio di morti per coronavirus in Gran Bretagna: dall’inizio dell’epidemia di Covid-19, ci sono stati oltre 32 mila decessi, il numero più alto in Europa, superata anche l’Italia, finora la più colpita dal coronavirus.

Secondo l’Ufficio nazionale di statistica (Ons), al 27 aprile i morti in Inghilterra e Galles per Covid-19 sono stati 29.648; insieme ai decessi registrati in Scozia e Irlanda del Nord si arriva a 32.313, secondo i calcoli della Reuters.

L’Ons conta tutti i decessi nei quali il coronavirus è menzionato nel certificato di morte. Dalla scorsa settimana, il governo ha incluso nel bilancio anche i decessi avvenuti nelle case di cura oltre a quelli in ospedale; questi ultimi di recente hanno registrato un rallentamento mentre nelle residenze per anziani i dati continuano ad aumentare.

© Riproduzione riservata