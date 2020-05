In Russia altri 10 mila casi di Coronavirus in 24 ore, superate Francia e Germania

La Russia è vicina alla soglia dei 200 mila casi di Coronavirus: nelle ultime 24 ore sono stati registrati 10.817 nuovi contagi portando il totale a 198.676.

Sono 104 le persone morte per Covid-19 nella notte, per un numero complessivo di decessi di 1.827. La Russia ha superato Francia e Germania divenendo la quinta nazionale al mondo per numero di contagi.

«Sappiamo e crediamo fermamente che siamo invincibili quando siamo uniti», ha detto oggi in un discorso tv ad una nazione in lockdown il presidente russo Vladimir Putin in occasione del 75esimo anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale.

Come è noto, la grande parata militare prevista per oggi sulla Piazza Rossa di Mosca per celebrare la fine del conflitto

è stata annullata a causa della pandemia.

© Riproduzione riservata