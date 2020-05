Trump: "Il Coronavirus sparirà senza vaccino", in California voto per posta alle presidenziali

Il Coronavirus «se ne andrà via senza un vaccino»: lo ha detto Donald Trump in un evento con i parlamentati repubblicani, durante il quale ha rivisto al rialzo le previsioni sui decessi in Usa, aumentando ad almeno 95.000 la stima sul numero dei morti. Lo scrivono i media americani.

E intanto la California diventa il primo Stato americano a passare al voto per posta nelle elezioni presidenziali di novembre a causa della pandemia di Covid-19. Citando le «preoccupazioni e l’ansia intorno alle elezioni di novembre», il governatore dem Gavain Newson ha firmato un ordine esecutivo che richiede alle contee di spedire agli elettori la scheda elettorale.

Finora Donald Trump si era detto contrario all’idea, temendo che il voto per posta possa danneggiare la sua rielezione e le prospettive dei repubblicani.

