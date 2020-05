Francia, donna partorisce sei gemelli: cinque femmine e un maschio

Una donna ha dato alla luce sei gemelli nell’ospedale di Strasburgo-Hautepierre, in Francia, in quello che viene considerato un evento estremamente raro. I neonati, cinque femmine e un maschio, sono venuti al mondo dopo 24 settimane e 6 giorni, il che li rende «molto prematuri», ha reso noto la direzione ospedaliera. La gravidanza della madre, che aveva già avuto due figli, è avvenuta da stimolazione ovarica. Il parto è avvenuto con taglio cesareo in pochi minuti, tra le 21.04 e le 21.08. I piccoli, che pesano tra 630 e 730 grammi, sono ricoverati in rianimazione neonatale e trascorreranno ancora diversi mesi in ospedale.

«Siamo molto attenti, è una situazione che richiede tutta l’esperienza tecnica del team ad alte prestazioni dell’ospedale di Hautepierre», ha affermato una fonte medica che sottolinea come 30 persone siano state mobilitate per questa straordinaria nascita. Secondo la stessa fonte, l’ultima nascita di sei gemelli in Francia risale a trenta anni fa, nel 1988 in Normandia

© Riproduzione riservata