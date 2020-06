Benedetto XVI è rientrato in Germania: il fratello è malato

Il Papa emerito Benedetto XVI è rientrato oggi in Germania per recarsi dall’anziano fratello malato. Tatzinger, fa sapere Vatican News, ha lasciato stamane la sua residenza all’interno delle Mura vaticane ed è giunto a Ratisboma accompagnato da mons. Georg Gaenswein, dal medico, da un infermiere, da una delle memores domini e dal vicecomandante del Corpo della Gendarmeria dello Stato della Città del Vaticano. Il Papa emerito, ha riferito il direttore della Sala Stampa vaticana Matteo Bruni, trascorrerà a Regensburg «il tempo necessario».

Georg Ratzinger ha 96 anni, Joseph 93. Legatissimi da sempre, i due fratelli sono stati ordinati sacerdoti lo stesso giorno, il 29 giugno 1951 nel Duomo di Frisinga. Le circostanze della vita li hanno portati su direttrici diverse - brillante musicista Georg, teologo di rango Joseph - ma il vincolo reciproco è sempre rimasto saldo. Prova ne sono in particolare le numerose visite che Georg Ratzinger ha compiuto in Vaticano dal 2005 al 2013, negli anni del Pontificato del fratello e anche dopo la sua rinuncia.

Se il papa emerito è universalmente considerato un teologo di livello mondiale, Georg ha fatto della musica la cifra della sua esistenza. Ad appena 11 anni iniziò a suonare l’organo della chiesa di

Pleiskirchen, in Baviera, dove è nato il 15 gennaio 1924. Una passione coltivata anche nel seminario minore di Traunstein, dove entrò nel 1935, prima di essewre travolto dagli accadimenti della guerra mondiale. Nel 1942 infatti venne coscritto nelle Reichsarbeitsdienst, e in seguito nella Wehrmacht, con la quale combattè anche in Italia. Catturato dagli Alleati nel marzo 1945, venne detenuto come prigioniero militare a Napoli e rilasciato nel giugno 1945.

Due anni dopo, insieme a Joseph, entrò nel seminario Herzogliches Georgianum di Monaco. Dopo l’ordinazione, Joseph prese la via dell’università di Tubinga, lui divenne maestro di cappella a Traunstein. Infine, nel 1964, fu nominato direttore del coro della Cattedrale di Ratisbona, noto come «Regensburger Domspatzen», che diresse fino al 1994. Più tardi l’accusa di maltrattamenti verso alcuni giovani gli sarebbe stata mossa proprio riguardo questo periodo, senza risultare sorretta da alcun elemento concreto.

Diresse i «Regensburger Domspatzen» in numerose occasioni importanti: alla presa di possesso del titolo di arcivescovo di Monaco da parte del fratello Joseph, nelle visite della regina d’Inghilterra Elisabetta II (1978), di papa Giovanni Paolo II (1980), in occasione del summit della NATO del 1982.

Il 21 agosto 2008, il sindaco di Castel Gandolfo gli conferiì, nel Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo, la cittadinanza onoraria della piccola cittadina laziale. In quell'occasione Benedetto XVI si espresse con queste parole: «Fin dalla nascita, mio fratello è stato per me non solo un compagno, ma anche una guida affidabile. Ha sempre rappresentato un punto di orientamento e di riferimento con la chiarezza e la determinazione delle sue decisioni».

