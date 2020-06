Coronavirus in Colombia, positivo il viceministro dell'Interno Palacios

Il viceministro dell’Interno colombiano Daniel Palacios ha annunciato di essere risultato positivo a un test per il coronavirus. «Dopo il mio viaggio a Barranquilla della scorsa settimana, ho fatto un test Covid19, che è risultato positivo, motivo per cui sono in isolamento», ha scritto il viceministro su Twitter.

Palacios ha poi riferito di essersi sottoposto a un test Pcr di conferma del quale si conoscerà il risultato oggi. Palacios ha riferito che sta seguendo le raccomandazioni del personale medico. «Continuerò a lavorare per la Colombia virtualmente da casa», ha sottolineato nel messaggio sul social. Dopo la pubblicazione del tweet, il viceministro ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno dai parlamentari colombiani e dai leader politici del suo partito Centro Democratico.

Ieri, il ministero della Salute ha riportato 3.541 nuovi positivi con Covid-19 in 24 ore, portando il numero totale di casi nel Paese a 77.113. Le vittime registrate ieri sono state 87, che hanno portato il totale dei decessi per la pandemia a 2.491.

© Riproduzione riservata