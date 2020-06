Coronavirus, quarantena per chi arriva a New York da 16 stati Usa

I viaggiatori in arrivo a New York da altri otto stati, compresa la California, dovranno essere messi in quarantena per due settimane. Lo ha annunciato il governatore Andrew Cuomo.

Salgono così a 16 gli stati sottoposti a misure di sicurezza sanitaria, in relazione con l’aumento dei contagi da covid, la cui epidemia negli Usa ha superato quota 2 milioni e 600 mila casi e provocato quasi 130 mila morti. Nel nuovo elenco rientrano California, Georgia, Iowa, Idaho, Louisiana, Mississippi, Nevada e Tennesse, che si aggiungono agli altri otto stati individuati la settimana scorsa: Alabama, Arkansas, Arizona, Florida, North Carolina, South Carolina, Texas, Utah.

La quarantena obbligatoria varrà non solo per le persone che arriveranno nello stato di New York, ma anche in quelli del New Jersey e del Connecticut, che insieme formano il cosiddetto «TriState».

