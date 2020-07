Coronavirus, Fauci: "Pandemia ancora all'inizio, finirà solo con il vaccino"

«La pandemia globale è ancora all’inizio»; il virus è «sempre forte» e non ce ne liberemo fino a quando non arriverà il vaccino, «probabilmente tra fine 2020 e inizio 2021».

Così Anthony Fauci sul Corriere della sera; l'immunologo della task force anti Covid-19 Usa che era stato messo da parte da Donald Trump, in proposito fa subito presente che «forse» il presidente degli States «ha capito che non era una buona idea». Sull'Italia e l’Europa dice che «le frontiere potrebbero riaprire presto» e che l’Organizzazione mondiale della Sanità «ha tanti difetti, ma è necessaria».

Nei prossimi mesi «a meno che tutti i diversi Paesi non adottino misure di contenimento, dobbiamo aspettarci una diffusione del contagio ancora più vasta. Negli Stati Uniti abbiamo un problema, perché la nostra epidemia non è sotto controllo».

Il presidente Trump «non ha mai cercato di licenziarmi, anche se i giornali lo hanno scritto. In realtà mi ascolta molto, anche se non tutte le volte. Adesso è molto interessato a riaprire il Paese e a riattivare l’economia. Diciamo che non era stata una buona idea relegarci in seconda fila. Deve averci ripensato, visto che ci ha rimessi in prima fila».

«La Cina non è stata del tutto trasparente nella prima fase dell’epidemia - osserva - quando diceva che il Covid-19 si trasmetteva solo dagli animali agli esseri umani e che non aveva la capacità di passare da uomo a uomo».

