Turchia, Santa Sofia torna una moschea. Papa Francesco: "Molto addolorato"

Papa Francesco si è detto «molto addolorato» per la decisione del governo turco di far tornare moschea Santa Sofia, a Istanbul. Il Pontefice, per prendere posizione sulla questione, ha atteso la fine della recita dell’Angelus domenicale, cogliendo l’occasione della giornata internazionale del mare.

"In questa seconda domenica di luglio ricorre la Giornata Internazionale del Mare - ha detto - . Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare, specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro Paese. Saluto quanti sono convenuti stamattina nel porto di Civitavecchia-Tarquinia per la celebrazione eucaristica».

Poi ha aggiunto a braccio: «l'idea del mare mi porta un pò lontano. Il pensiero va a Istanbul, penso a Santa Sofia. Sono molto addolorato".

