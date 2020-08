Bielorussia, per Lukashenko nuovo plebiscito alle presidenziali: vince con l'80,3%

Il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko ha vinto le elezioni presidenziali di ieri con l'80,23% dei voti: lo ha reso noto l'agenzia si stampa statale Belta. La percentuale comunicata si basa su un conteggio preliminare. La commissione elettorale centrale ha annunciato che la candidata dell'opposizione, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 9,9% dei voti.

Un morto, decine di feriti e almeno 200 arresti. È il bilancio, ancora parziale, della notte di scontri in Bielorussia a seguito del risultato delle elezioni. Lo fa sapere il centro per i diritti umani Vesna, citato da vari media russi. "Un partecipante alle proteste che hanno avuto luogo ieri sera a Minsk è morto", recita una dichiarazione pubblicata sul sito web del centro per i diritti umani Viasna. Secondo gli attivisti dei diritti umani, il giovane ha subito una lesione cerebrale letale dopo essere stato investito da un veicolo speciale sul viale Pobediteley. I paramedici, che si sono precipitati sul posto, non sono riusciti a salvarlo. "Decine di persone ferite durante le manifestazioni sono ricoverate negli ospedali di Minsk", dice Viasna. "È noto che due reparti di un ospedale militare sono pieni di pazienti feriti. Inoltre, i feriti sono alloggiati nell'ospedale d'emergenza e nell'ospedale n. 6 di Minsk", ha detto un attivista a Interfax.

"La violenza contro chi protesta non è la risposta. La libertà di espressione, di assemblea, i diritti umani di base devono essere sostenuti": lo scrive su twitter il presidente del Consiglio europeo Charles Michel commentando i fatti in Bielorussia.

Intanto il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping si sono congratulati con Lukashenko. Da parte sua, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha scritto in un tweet che "non c'è posto in Europa per chi bersaglia e reprime con violenza chi protesta pacificamente. I diritti fondamentali in Bielorussia devono essere rispettati. Chiedo alle autorità di assicurare che i voti dell'elezione di ieri siano contati e pubblicati accuratamente".

