Treno deraglia in Scozia, almeno tre vittime e diversi feriti gravi

Un treno è deragliato oggi nel nord-est della Scozia, in una zona colpita negli ultimi giorni da inondazioni. Lo ha reso noto la polizia per i trasporti pubblici, mentre la First Minister scozzese, Nicola Sturgeon, in un tweet ha parlato di incidente «estremamente grave», avvenuto a Stonehaven, nell’Aberdeenshire.

Ci sarebbero almeno tre morti: sul treno Aberdeen-Stonehaven, composto da una locomotiva e quattro carrozze, c'erano a bordo 12 persone: sei passeggeri e sei membri del personale. Secondo Skynews una delle vittime potrebbe essere l'autista.

Diversi anche i feriti, alcuni dei quali sarebbero gravi. Decine di veicoli dei servizi di emergenza, inclusa un’ambulanza aerea, sono sul posto. Fonti dell’industria ferroviaria hanno detto che la causa sospetta dell’incidente è una frana.

© Riproduzione riservata