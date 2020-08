Usa, arrestato per frode l'ex consigliere di Trump Steve Bannon

Steve Bannon, ex stratega e consigliere del presidente americano Donald Trump, è stato arrestato con l’accusa di appropriazione indebita. Lo ha annunciato la procura di New York.

Secondo la procura di New York, Bannon insieme ad altre tre persone ha «orchestrato uno schema per defraudare centinaia di migliaia di dollari di donazioni» raccolti dalla campagna di raccolta fondi online 'We Build The Wall’.

La campagna ha totalizzato oltre 25 milioni di dollari per costruire un muro lungo la frontiera meridionale degli Stati Uniti. L’accusa è contenuta nella denuncia presentata presso una corte federale di Manhattan.

