L'aereo con il dissidente russo Navalny è atterrato a Berlino, i medici: condizioni stabili

È atterrato a Berlino, all’aeroporto di Tegel, il volo speciale in arrivo da Omsk con a bordo Aleksei Navalny. Lo afferma il sito di Flightradar24 e lo conferma la portavoce del dissidente russo, Kira Jarmysh. A quanto riferisce l’Ong tedesca «Cinema for Peace» che ha organizzato il volo da Omsk alla capitale tedesca, il 44enne oppositore di Vladimir Putin sarà ricoverato all’ospedale berlinese della Charitè.

Secondo i suoi collaboratori, Navalny - che versa ancora in gravissime condizioni - è stato avvelenato. In un un primo momento, i medici russi ad Omsk avevano dichiarato che il dissidente non era trasportabile, salvo dare il via libera al suo trasferimento dopo un braccio di ferro internazionale durato 24 ore. Navalny è il volto più noto della dissidenza russa, critica verso il Cremlino. Negli scorsi anni è stato ripetutamente arrestato dalle autorità russe, con varie accuse.

Le condizioni di Aleksei Navalny sono «stabili». Lo afferma all’Afp l’Ong tedesca che ha organizzato il volo dalla Siberia per il dissidente russo.

