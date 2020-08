La Germania sconsiglia i viaggi a Parigi e in Provenza: "Troppi casi di Coronavirus"

La Germania ha deciso di considerare le regioni francesi dell’Ile de France, con la capitale Parigi, e di Provenza-Alpi-Costa azzurra fra le zone a rischio a causa dell’aumento dei contagi Covid.

Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Berlino, che mette in guardia i tedeschi dai viaggi turistici non indispensabili: chi tornerà in Germania da queste destinazioni, si legge sul sito del ministero, dovrà sottoporsi a un test e in attesa del risultato autoisolarsi.

Il numero dei nuovi casi in queste zone supera i 50 ogni 100 mila abitanti negli ultimi sette giorni, ha spiegato il ministero tedesco. Analoghi avvisi avevano nei giorni scorsi riguardato le destinazioni di Bruxelles, le coste croate, la Spagna.

Nelle ultime 24 ore in Germania si sono registrati 700 nuovi casi di contagio, ma la media delle ultime settimane supera i mille casi e sabato scorso erano stati superati i 2 mila contagi. Il numero complessivo delle infezioni da Covid è di 234.853 casi, mentre i decessi sono 9277.

Sono state, invece, oltre 209 mila le persone guarite dal virus. Stando al conteggio aggiornato quotidianamente dalla Zeit online, sono 9445 i nuovi contagi da coronavirus in Germania su base settimanale.

