"Usa ha arma senza precedenti" la rivelazione di Trump a un giornalista

"Ho costruito un sistema nucleare... un'arma che nessuno ha mai avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si e' mai visto e sentito. Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c'è nessuno... quello che abbiamo è incredibile": è una delle rivelazioni di Donald Trump al giornalista Bob Woodward, secondo le anticipazioni del suo nuovo libro "Rage".

Woodward ha scritto poi che fonti anonime gli hanno confermato successivamente la nuova arma e che erano sorprese che Trump l'avesse rivelata.

Gli esperti si stanno interrogando su quale possa essere l'arma senza precedenti evocata dal tycoon, che in passato comunque si è vantato di nuove armi pubblicamente note, anche se aveva svelato dettagli prima sconosciuti.

In febbraio il Pentagono aveva rivelato l'esistenza di una nuova testata nucleare installata per la prima volta, dopo la notizia che era stata piazzata su un sottomarino alla fine del 2019. In maggio invece Trump aveva sbandierato un missile "favoloso" che poteva viaggiare 17 volte più veloce di qualsiasi altra cosa a disposizione dell'arsenale Usa.

