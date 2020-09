Ex modella accusa Donald Trump: "Mi ha molestata, ero stretta nella sua morsa"

Nuova accusa di molestie per il presidente americano, Donald Trump: l’ex modella Amy Dorris, ha affermato in un’intervista in esclusiva al Guardian che oltre vent'anni fa il magnate newyorkese la aggredì agli Us Open di tennis, facendola sentire «nauseata» e «violata».

Secondo il suo resoconto, il 5 settembre 1997 Trump la approcciò fuori dai bagni nell’area Vip: «Mi ha semplicemente infilato la lingua in gola mentre io lo spingevo via. Allora la sua presa è diventata più stretta e le sue mani hanno cominciato a palpeggiarmi ovunque, sul sedere, i seni, la schiena», ha raccontato la donna che all’epoca aveva 24 anni.

«Ero stretta nella sua morsa e non riuscivo a liberarmi», ha aggiunto, sostenendo di averlo respinto con i denti quando le ficcò la lingua in gola, tanto che potrebbe averlo «ferito alla lingua». Trump, che all’epoca aveva 51 anni ed era sposato con la seconda moglie Marla Maples, ha negato con forza l’accusa.

Dorris ha mostrato al Guardian delle prove dei suoi incontri con Trump, compreso il biglietto agli Us Open e sei foto che la mostrano con il magnate per diversi giorni a New York, nonchè la testimonianza di alcune persone con cui all’epoca la ragazza si confidò.

Dorris ha riferito di aver pensato di venire allo scoperto nel 2016, quando altre donne mossero accuse simili contro Trump ma decise di soprassedere, anche preoccupata delle potenziali ricadute per la sua famiglia.

«Ma oggi che le mie ragazze stanno per compiere 13 anni, voglio che sappiano che non si deve permettere a nessuno di farti qualcosa che non si vuole», ha spiegato. «E preferisco essere un modello di comportamento. Voglio che vedano che non sono rimasta zitta, che ho tenuto testa a qualcuno che ha fatto qualcosa di inaccettabile».

