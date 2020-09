Addio a Ruth Bader Ginsburg, la giudice della Corte Suprema Usa, seconda donna della storia americana a sedere nel massimo organo giudiziario. Aveva 87 anni.

Il decesso, per complicazioni legate al cancro, è stato reso noto dalla Corte Suprema dove era stata nominata dal presidente Bill Clinton nel 1993. Nata a New York, Ginsburg è stata l’architetto legale della lotta per i diritti delle donne e l’emancipazione femminile negli anni Settanta.

