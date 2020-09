L'ombra del Coronavirus torna su Madrid, città semiblindata: scattano i pattugliamenti

Oltre 200 poliziotti schierati per effettuare decine di controlli casuali. È il piano elaborato dal comune di Madrid in vista della prossima settimana in cui scatteranno lockdown locali in sei quartieri della capitale spagnola, per arginare la seconda ondata dell’epidemia di Covid.

Un provvedimento che interesserà oltre 800mila persone in tutta la regione, la più colpita del paese. Il piano che ruoterà attorno a quattro assi: pattuglie in strada, campagna di informazione nei primi due giorni, ed in seguito la possibilità di fare multe (dai 600 euro in su), controlli alle quarantene e rinforzi alle forze dell’ordine nelle zone affollate, riferisce El Mundo.

Il ministero della Salute ha riferito che almeno 1.500 persone in tutta la regione non hanno rispettato i protocolli di sicurezza negli ultimi tre giorni.

© Riproduzione riservata