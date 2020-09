Busta avvelenata indirizzata a Donald Trump, arrestata una donna canadese

Una unità specializzata della polizia federale canadese ha condotto una perquisizione nella regione di Montreal in relazione al pacco contenente una sostanza tossica indirizzato al presidente degli Stati Uniti Donald Trump e ad altre cinque lettere simili inviate in Texas, tutti intercettati. Lo riferiscono fonti di polizia.

La ricerca, nell’ambito di una richiesta di assistenza da parte della Polizia Federale degli Stati Uniti, segue l’arresto di una donna avvenuto ieri mentre tentava di entrare negli Stati Uniti dal Canada. La donna, che aveva con sé una pistola, aveva inviato una busta indirizzata al presidente Donald Trump contenente un veleno, la ricina e sarebbe sempre lei ad avere inviato lettere avvelenate ad altri cinque indirizzi in Texas.

La donna si chiama Pascale Ferrier, 53 anni, una franco-canadese. Avrebbe dovuto comparire ieri in tribunale ma l'udienza è stata rinviata a oggi pomeriggio. Secondo la CBC, la donna è già stata condannata negli Stati Uniti per guida con una patente falsa.

Intanto diversi membri di un’unità di polizia canadese specializzata in minacce chimiche, biologiche, radiologiche, nucleari o esplosive hanno fatto irruzione in un’abitazione situata in un edificio a Longueuil, a sud di Montreal. La polizia non ha voluto dire se questa fosse la residenza della donna arrestata. La ricina, prodotta dalla lavorazione dei semi di ricino, può essere fatale anche a piccole dosi se ingerita, inalata o iniettata.

