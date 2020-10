Il Coronavirus riprende vigore a New York, da mercoledì lockdown in 9 quartieri

Di fronte a un impennata di contagi da coronavirus a New York il sindaco Bill De Blasio ha annunciato il lockdown di nove quartieri a Brooklyn e Queens, considerati focolaio di infezione.

Scuole e attività non essenziali verranno chiuse e la quarantena interesserà anche i ristoranti che servono all’aperto. «E un giorno difficile», ha detto De Blasio. Il lockdown partirà mercoledì.

Il governatore dello Stato di New York Andrew Cuomo deve dare luce verde al piano del sindaco. Oggi Cuomo ha criticato le autorità locali per non aver preso sul serio i focolai di contagio nella Grande Mela.

Le chiusure avranno un impatto diretto su circa mezzo milione di persone, cento scuole publiche e 200 scuole private i cui allievi saranno autorizzati a tornare in classe lunedì e martedì per incontrare i professori e pianificare per l’istruzione in remoto. Il sindaco ha detto che la quarantena resterà in vigore per un periodo di tempo da due settimane a un mese a seconda del successo negli sforzi per contenere il virus.

© Riproduzione riservata