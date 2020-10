Il Nobel per la Medicina 2020 ai virologi americani Alter, Houghton e Rice

I vincitori del Nobel per la Medicina 2020 sono i virologi americani Harvey J. Alter e Charles M. Rice e il britannico Michael Houghton, premiati per la scoperta del virus dell'epatite C. Alter, 85 anni, è nato a New York e si e' laureato all'Università di Rochester; ha praticato per anni alla Georgetown University, fino a quando nel 1969 è tornato al National Institutes of Health, dove aveva iniziato a lavorare nel 1961.

Rice, classe 1952 di Sacramento, si è laureato nel 1981 al California Institute of Technology (Caltech). Nel 1986, ha stabilito il suo gruppo di ricerca alla Washington University School of Medicine a St Louis ed è diventato professore ordinario nel 1995.

Dal 2001, insegna alla Rockefeller University di New York, dove ha diretto il Centro di ricerca sull'epatite C. Houghton, nato nel Regno Unito, dove si è laureato nel 1977 al King's College di Londra, ha esercitato nel suo Paese, negli Usa e in Canada, dove attualmente - all'Università di Alberta - è direttore dell'Istituto di virologia applicata Li Ka Shing.

