Coronavirus a Londra, il sindaco Khan: "Misure più stringenti in arrivo"

Stretta in vista per i londinesi: lo ha detto a Skynews il sindaco della capitale britannica, Sadiq Khan. "Tutti gli indicatori che ho, i ricoveri ospedalieri, l’occupazione in terapia intensiva, il numero di persone anziane con casi, la prevalenza della malattia, la positività stanno tutti andando nella direzione sbagliata», ha spiegato il sindaco. "Il che significa, temo, che è inevitabile che nel corso dei prossimi giorni Londra avrà superato un punto critico per passare al secondo livello".

Adesso, Londra è al 'Tier 1', il livello medio di attenzione. Questo comprende la 'regola del 6' (dal numero delle persone che si possono riunire) e la chiusura di pub e ristoranti alle 22. Il 'Tier 2' prevede ulteriori restrizioni di movimento e rigidità per gli esercizi pubblici.

