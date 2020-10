Zero casi di Coronavirus, fine del lockdown a Melbourne dopo 112 giorni

A 112 giorni dall’entrata in vigore del lockdown, da mercoledì Melbourne comincerà a tornare alla normalità dopo aver registrato zero casi di coronavirus per la prima volta da giugno. Lo Stato di Victoria è stato l’epicentro della seconda ondata Covid in Australia, con oltre il 90% dei 905 decessi registrati.

Per frenare il contagio, le autorità hanno decretato il confinamento a casa, restrizioni ai viaggi e chiusura di ristoranti e negozi. «Con zero casi e così tanti tamponi nel fine settimana, siamo in grado di dire che ora è il momento di riaprire», ha affermato il premier locale, Daniel Andrews, celebrando i sacrifici della popolazione che «ha seguito le regole».

Si prospetta un Natale «normale» ma bisogna restare vigili, ha aggiunto. Domani le autorità specificheranno le regole ma è stato annunciato che verrà revocato il confinamento a casa, riapriranno negozi, ristoranti e bar, verranno permesse le visite a casa ma con determinate limitazioni e all’aperto con 10 persone; via libera anche a matrimoni e funerali con massimo 10 e 20 persone.

