Canada, 20enne vestito da samurai accoltella passanti: due morti e 5 feriti

Diverse persone sono state colpite in un attacco con «armi bianche medievali» a Quebec City, in Canada. Secondo le prime informazioni, sono almeno due i morti e cinque i feriti. Il sospetto autore dell’attacco è stato arrestato.

L’attacco è avvenuto nel centro storico della città e il sospettato, un ventenne, è stato arrestato, ha detto in conferenza stampa Etienne Doyon, portavoce della polizia locale, senza precisare il movente dell’aggressione compiuta nella notte di Halloween. Secondo i media locali, anche l’aggressore è stato ricoverato in ospedale, insieme ai cinque feriti. Ha iniziato ad aggredire le persone vicino allo Chateau Frontenac, in rue des Ramparts, e ha raggiunto il porto vecchio della città. La polizia in un tweet ha consigliato ai residenti di «chiudersi in casa».

